حريق هائل يطال منازل عدة في لبنان

شب حريق هائل، مساء الجمعة، في منازل عدة ببلدة جبل مشغرة بقضاء البقاع الغربي، شرقي لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، طالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر بسبب سرعة الرياح.

وسارعت عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

وانضم إلى مكافحي الحريق، بحسب المصدر ذاته، عناصر من البلدية ومتطوعون.