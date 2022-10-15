حريق هائل يلتهم برجا سكنيا في اسطنبول (فيديو)

التهم حريق هائل مساء السبت، برجا سكنيا مؤلفا من 24 طابقا في مدينة اسطنبول، بحسب ما افادت وسائل إعلام تركية، واظهرته تسجيلات فيديو.

واظهرت مقاطع فيديو متداولة السنة النيران تغلف المبنى الواقع في حي فيكيرتيبه بمنطقة كاديكوي في اسطنبول.

وقالت تقارير ان الحريق بدأ في الطوابق السفلية ولم يلبث ان امتد سريعا الى ليصل الى الطوابق العلوية في المبنى الذي كانت السلطات قد سارعت الى اخلائه من السكان.

وعزا مسؤولون الحريق الذي كان لا يزال مشتعلال حتى وقت متأخر من مساء السبت، الى خلل في محركات تكييف الهواء.