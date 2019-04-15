حريق هائل يلتهم كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس

اندلع حريق هائل كاتدرائية نوتردام في وسط العاصمة الفرنسية باريس مساء الاثنين، ما ادى الى انهيار سقف وبرج هذا الصرح الشهير الذي يعود بناؤه الى العصور الوسطى، بحسب ما اعلنت بلدية المدينة.

وافادت فرق الاطفاء ان الحريق "مرتبط على الارجح" باعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية انه اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ.

وأدى الحريق إلى انهيار أحد أبراج الكنيسة وسقفها بالكامل بعدما أتت النيران عليهما وشوهدت أعمدة الدخان في المكان.

ويزور الكاتدرائية نحو 13 مليون سائح كل عام.

وتحدثت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو عن "حريق رهيب" اندلع في سقف كاتدرائية نوتردام.

وكتبت رئيسة البلدية على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الاطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وقال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة يوم الاثنين بسبب ”الحريق المروع“ الذي يندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فزعه يوم الاثنين إزاء الحريق الذي يلتهم كاتدرائية نوتردام.

وقال ترامب على تويتر ”إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماده (الحريق). يجب التحرك سريعا!“.

