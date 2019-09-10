حريق وانفجارات في مخزن عتاد للحشد الشعبي غربي العراق

ادى حريق اندلع ليل الاثنين، في مخزن عتاد لقوات الحشد الشعبي غربي العراق، الى وقوع عدد من الانفجارات اضافة الى تطاير قذائف على المناطق السكنية القريبة، بحسب ما اعلنت مصادر امنية.

وشهدت قواعد ومخازن اسلحة لقوات الحشد المدعومة من ايران انفجارات عدة خلال الفترة الماضية، ونجمت عما قالت هذه القوات انها غارات وعمليات قصف جوي نفذتها اسرائيل.

وقال مصدر امني لموقع قناة “السومرية" إن “حريقا اندلع مساء الاثنين في مخزن عتاد داخل مقر اسود الصحراء تابع للحشد في قضاء هيت بمحافظة الانبار”، مبينا ان “عددا من القذائف تطايرت على القرى القريبة”.

واضاف ان “فرق الدفاع المدني اقتحمت المخزن وسيطرت على النيران”، مشيرا الى انها “ابعدت الخطر عن باقي العتاد”.

يذكر ان عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى اندلاع حرائق ادت الى إلحاق اضرار مادية كبيرة، فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى ان هذه الحرائق ناتجة عن قصف بطائرات مجهولة، واتهموا اسرائيل وامريكا بالوقوف وراء ذلك.

