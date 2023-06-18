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حريق يلتهم عبارة على متنها 120 شخصا في الفلبين (فيديو)

تاريخ النشر: 18 حزيران / يونيو 2023 - 07:01
120 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة (أ ف ب)
120 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة

أفادت السلطات البحرية الفلبينية اليوم الأحد بتعاملها مع حادث حريق على متن عبارة تحمل حوالي 120 شخصًا قبالة سواحل مدينة بانغلاو الفلبينية.

وذكر بيان صادر عن خفر السواحل الفلبيني أنهم يقومون بعمليات إطفاء الحريق وعمليات الإنقاذ استجابة للحادث البحري الذي شبت فيه النيران على متن سفينة نقل الركاب.

ووقع الحادث صباح اليوم قبالة سواحل بانغلاو في مقاطعة بوهول.

وأشارت السلطات إلى أن هناك حوالي 120 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن العبارة عند اندلاع الحريق.

ولم يتم إصدار أي تقارير رسمية حتى الآن بشأن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم ولا معرفة ما إذا كان هناك ضحايا في الحادث.
 

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