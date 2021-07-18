حريق يلتهم فندقا من 4 طوابق في كربلاء (فيديوهات)

التهم حريق ضخم اليوم الأحد، فندقا مكونا من 4 طوابق في وسط مدينة كربلاء، وأعلنت فرق الدفاع المدني عن وفاة طفلة، وأنها انقذت 78 نزيلا.

وذكر بيان للدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني، أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حريق داخل فندق "ضي الحسين" المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي، الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء".

وأشار البيان إلى أن "المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق، بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من 4 جهات لتعجيل السيطرة على النيران"

وأضاف أن "فرق إسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للاختناق".

وتابع أنه "تم إنهاء الحادث وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتأتي هذه الكارثة بعد أيام من حريق اندلع بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية، المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، مما أسفر عن مقتل العشرات، واعتقال 3 مسؤولين، من بينهم مدير المؤسسة، وإصدار 10 أوامر قبض أخرى من القضاء. كما أقيل مسؤولين على خلفية الواقعة.

كما حصلت مأساة مماثلة في وحدة علاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى ببغداد في أبريل، أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا.