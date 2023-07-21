حريق يلتهم مخيما للنازحين السوريين في لبنان والاسباب مجهولة

اتى حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين السوريين في شمالي لبنان على عدد كبير من الخيام والكرفانات التي تاويهم من دون الاعلان عن خسائر بشرية
وقالت مصادر انه لم يعرف السبب الرئيسي للحريق لكنها رجحت الى ان ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة قد تكون سببا وراء الحريق الذي أتى على عدد كبير من الخيام.
وحسب المصادر اللبنانية فقد شبّ حريق في مخيّم يقع بـ منطقة بحنين المنية، واندلعت النيران في عشرات الخيم التي يقيم فيها مئات السوريين لأسباب لا تزال مجهولة وسارعت قوات الدفاع المدني اللبناني محاولة إخماد النيران وإنقاذ عدد من العائلات من داخل المخيم، لم يُفد عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.
يذكر أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان أصبحت قضية شائكة بعد أن قرر البرلمان الأوروبي إبقاءهم في البلاد فيما وصف وزير المهجرين عصام شرف الدين قرار الاتحاد الأوروبي بأنه “تعسفي ومرفوض”، وأنه “تدخل سافر بشؤوننا الوطنية”.