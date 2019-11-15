حزب البشير يحتج على تسليمه للجنائية الدولية

دعا رئيس حزب "المؤتمر الوطني" السوداني المكلف إبراهيم أحمد غندور، إلى وقفة تضامنية مع الرئيس السابق عمر البشير ضد تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحدد غندور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" الساعة العاشرة من صباح الغد موعدا للوقفة أمام معهد تدريب القضاة شرق الساحة الخضراء.

وأعلنت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، أمس الخميس، أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.

وأضافت نعمات خلال لقائها مع السفير البريطاني لدى السودان بمقر السلطة القضائية في االخرطوم أن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات.

ووفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية فإن نعمات أشارت إلى أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه.

بينما أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم السلطة القضائية في السودان، بالإضافة إلى تفعيل برنامج بناء القدرات وتبادل الخبرات.

كما قدم دعوة لنعمات لحضور فعاليات مؤتمر وضع المرأة في العدالة الجنائية المنعقد في لندن يومي 18 و 19 نوفمبر الجاري، كونها المرأة الأولى التي تتولى منصب رئيس القضاء في الوطن العربي والخامسة في إفريقيا.

والجدير بالذكر أن الرئيس السابق عمر البشير حكم السودان عبر انقلاب عسكري جرى في العام 1989 إلى أن تم عزله إثر ثورة شعبية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في نيسان /أبريل2019.

ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.