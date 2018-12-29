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حزب البيت اليهودي ينسحب من حكومة نتنياهو قبل انتخابات أبريل

حزب البيت اليهودي ينسحب من حكومة نتنياهو قبل انتخابات أبريل
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