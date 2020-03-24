حزب التطوير والتحديث يبرز صورة الاسد.. اين ذهب البعث؟

أظهرت صور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الموالية عن تأسيس حزب جديد لدى النظام باسم "حزب التطوير والتحديث" وضع صورة رأس النظام على خلفيته.

وعرف الحزب الجديد عن نفسه أنه قيد التأسيس بقرار لجنة شؤون الاحزاب المسجل برقم 37‎ وهو حزب" وطني سوري" على حد زعمهم، مقره دمشق و شعاره "معا.. على مسيرة التطوير والتحديث".

وفي تسجيل مصور بثته قناة الحزب على يوتيوب والذي سرق الرؤية البصرية لقناة "روسيا اليوم"، أكد أن الحزب الجديد انطلق بحملة نظافة لمواجهة فيروس كورونا من بلدة شبعا بالغوطة الشرقية بريف دمشق من منطلق التأكيد على الالتزام الكامل بالمسؤولية تجاه الواجب الوطني بشقيه الوقائي والاجتماعي.

وأضاف تقرير القناة أن اللجنة المؤقتة للحزب الجديد قامت بمبادرة للالتزام بحملة "خليك- بالبيت" بمناطق النظام بأن تقوم بتأمين المواد التموينية الرئيسية التالية (الخبز ، السكر ، الأرز ) وذلك من خلال معتمدي الحزب في كافة المحافظات وفق موقع بلدي المعارض

وتابع التقرير عن الحزب الجديد، موضحا أن أعضاءه يؤكدون جاهزيتهم الكاملة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والرسمية لتعميم المبادرة والالتزام بما يسهم في إنجاح العملية الوقائية الاحترازية ضد كورونا.

بدورهم، علق ناشطون معارضون عن الموضوع، وقال الناشط "أحمد الميداني" من دمشق، إن حزب اسمه التطوير والتحديث في سوريا، ويضع صورة لرئيس حزب ثانٍ الذي هو حزب البعث العربي الاشتراكي في كل منشوراته وحملاته، هذا حدث نادر بالعالم ولم يحدث سابقا".