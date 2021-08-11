حزب الله: إذا اعتدت إسرائيل علينا سنرد

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنه "إذا اعتدت اسرائيل علينا فسنرد"، مشيرا إلى أن "لا أحد يتحرش بإسرائيل".

وقال نعيم قاسم: "إسرائيل تريد أن تسيطر على ​لبنان​ سياسيا وأخلاقيا وثقافيا، وأن تقتطع منه"، لافتا إلى أن "لا أحد يتحرش بإسرائيل".

وأكمل مهددا: "إذا اعتدت إسرائيل علينا فسنرد، وكلما كبر اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد حزب الله".

وأشار نائب أمين عام حزب الله إلى "الحاجة لإعادة النظر بكل التقييمات الخاطئة"، مشددا على أن "حزب الله يريد ​الاستقلال​، ولا يحمي لبنان إلا أبناء لبنان".

واعتبر نعيم قاسم أن "​الولايات المتحدة​ لا يمكن أن تكون مصدرا للعدل في العالم، وهي تقوم بدعم ​إسرائيل​، وأنه لا يمكن لأمريكا​ التي تفرض العقوبات على شعوب العالم أن تكون مصدرا للعدل".