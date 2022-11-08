حزب الله: "اسرائيل" لن تجرؤ على الانسحاب من "ترسيم الحدود"

أكد حزب الله اللبناني، أن "اسرائيل" لا تستطيع المساس باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، على الرغم من فوز اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست الأخيرة.

وقال حسن البغدادي، عضو المجلس المركزي في "حزب الله": "إن المقاومة جاهزة للحفاظ على ثروات لبنان، لذلك لن تستطيع أي حكومة اسرائيلية قادمة، المساس باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل" ".

وأضاف: "إن المقاومة اللبنانية، باقية على جهوزيتها في تثبيت المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي ليس لها وقت وزمان محدد".

ووصف البغدادي، الفوز الذي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات الاسرائيلية، بالضعيف، مبينا أن الانقسام الحاد داخل "اسرائيل" يبشر بسرعة زوال "الكيان"، الفاقد لمقومات البقاء -بحسب قوله-.

ويرى، أن قادة الإحتلال يشعرون بالقلق من المستقبل، مع تصاعد عمليات المقاومة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، الثلاثاء الماضي.