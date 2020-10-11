"حزب الله" العراقي: تعليق الهجمات على الأهداف الأمريكية

أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية أن فصائل المقاومة وافقت على ما سمته "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وصرح المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، محمد محيي، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، بأن فصائل المقاومة ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية بهدف منح حكومة بغداد الوقت لطرح جدول زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.

وهدد المتحدث بأن الفصائل "ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها" إذا بقيت القوات الأمريكية لأجل غير مسمى في البلاد.

وندد محيي بتهديدات واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد، قائلا إنها زادت الأمور تعقيدا واستدعت تهدئة التوترات.