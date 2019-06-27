حزب الله: القدرات الدفاعية الايرانية تردع الولايات المتحدة

منشور 27 حزيران / يونيو 2019 - 09:38
نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم

استبعد حزب الله اللبناني نشوب حرب بين الولايات المتحدة وايران، بسبب قدرات طهران الدفاعية القوية.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”لا يحتاج الحرب“.

وأبلغ قاسم صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”لا يحتاج الحرب“.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الجمهورية اللبنانية ”إنه لا يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهي يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن أن يصاحبها اشتعال المنطقة“.

وكان زعيم حزب الله، قال الشهر الماضي إن من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة حربا على طهران لما ستدفعه واشنطن من ثمن باهظ.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة، لكنه أكد مجددا رغبته في تجنب مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده قادة طهران.

كلمات دالة:ايرانالولايات المتحدة نعيم قاسمحزب الله

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