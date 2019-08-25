حزب الله اللبناني يعلن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية

أعلن مسؤول في حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف المسؤول: "انفجار طائرة مسيرة ثانية وتحطمها في الضاحية الجنوبية في بيروت".

يذكر أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.

وأضاف أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.