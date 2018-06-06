حزب الله: باقون مع ايران جنوب سورية

حزب الله ينفي الخروج من جنوب سورية

نفى شيخ شيعي مقرب من حزب الله اليوم الخميس انسحاب إيران وحزب الله من جنوب سوريا، مستبعداً حدوث ذلك حالياً، ومؤكداً على ضرورة التنسيق مع النظام السوري في المسألة، إلا أنه أكد وجود مشاورات لنشر شرطة عسكرية روسية في المنطقة.

وقال صادق النابلسي لقناة "روسيا اليوم": إن خروج "الخبراء الإيرانيين" وحزب الله من سوريا غير مطروح، وإن "هذه الأنباء ليست صحيحة وإن بعض المواقع التي تروج لهذه المعلومات تستهدف التشويش على الحضور الإيراني في سوريا".

واعتبر "النابلسي" أن تلك المعلومات تصبّ في مصلحة إسرائيل التي تطمح لخروج "الخبراء الإيرانيين" من سوريا مضيفاً بأن وجودهم هو بموافقة "الحكومة السورية" وبأن مسألة البقاء أو الخروج مرتبطة بالاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى مشاورات ووساطات من قبل الروس للانتشار في منطقة حدود الجولان، مضيفاً أن الأمر معلن منذ مدة بحيث تكون الشرطة الروسية متواجدة بالمنطقة، وبأن "حزب الله يسعى إلى حل الأزمة السورية من خلال الحوار والتسوية السياسية.. ويرحب بأي حل يحفظ ويحمي سيادة سوريا ودورها على مستوى المنطقة".

ويرفض اﻹيرانيون الدعوات الروسية للخروج من سوريا وقد بدأت ملامح التوتر والخلافات تظهر بين الجانبين مؤخراً، حيث تتخوف إيران من استغلال روسيا للرفض اﻹسرائيلي لبقائها في سوريا من أجل تعزيز نفوذها على حساب تقويض النفوذ اﻹيراني.