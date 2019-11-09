حزب الله: حل الازمة من خلال حكومة نتمثل فيها بفعالية

اعتبر حزب الله اللبناني ان حل الازمة في البلاد بتشكيل حكومة بكون تمثيل الحزب فيها فاعلا كونة يحمل هم الناس

وأعلن "حزب الله" اللبناني أنه يشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية والأطراف المعنية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستنقذ البلاد من الفوضى.

وأعرب نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم عن أمله في أن تنجز الصيغة النهائية لاسم رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلتها قريبا.

وكانت عناصر من مليشيات الحزب الموالية لايران قد اعتدت في عدة مناسبات على المتظاهرين في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة والبلطجة

وقال قاسم إن "حزب الله" سيتابع دوره في "حمل هموم الناس والعمل للإصلاح ومكافحة الفساد"، متعهدا بأن تمثيله في الحكومة المستقبلية سيكون فاعلا.

وتابع قاسم أن "حزب الله" هو "جزء من الحكومة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعا وأوجاعهم محل معالجة".

وأكد أن الوضع بعد الحراك الشعبي الأخير في لبنان يختلف عما كان قبله، مشددا على ضرورة أن تكون مطالب المتظاهرين "حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الأموال".

وختم بالقول: "نحن اليوم نعمل بكل دأب وسعي لوجوب أن تكون هذه الحكومة إنقاذية ومحطة تعطى من خلالها الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية".