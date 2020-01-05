حزب الله في العراق يدعو قوات الأمن للابتعاد عن القواعد الأمريكية

قالت قناة الميادين التلفزيونية إن كتائب حزب الله في العراق دعت قوات الأمن العراقية يوم السبت 4 يناير2020 للابتعاد عن القواعد الأمريكية.

ونقلت الميادين عن الكتائب قولها "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن ألف متر بدءا من مساء يوم الأحد 5 يناير".

ويأتي هذا التحذير بعيد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين حيث مقر السفارة الأميركية بوسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، التي تؤوي جنوداً أميركيين. (رويترز)