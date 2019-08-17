حزب الله: لا نتصرف بالشأن الداخلي اللبناني على أساس القوة

قال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، إن حركته لا تتصرف في الشأن الداخلي على أساس القوة، ولا توافق على استبعاد أحد.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 13 لانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، استعرض فيها “نصرالله” التطورات المحلية والإقليمية.

وأضاف الأمين العام أن “حزب الله” يريد تعاون الجميع في الدولة اللبنانية، ولا يوافق على استبعاد أحد.

وتوجّه بعض الأوساط السياسية اللبنانية اتهامات لـ “حزب الله”، منها “العبث بالتوازنات الداخلية”، و”عدم التزامه بسياسة النأي بالنفس”، و”التدخل في شؤون بعض بلدان بالمنطقة”، فضلاً عن اتهامه بـ”التسلط على الدولة اللبنانية”.

وتوجه “نصرالله” لبعض الأطراف السياسية في لبنان (لم يسمها) بالقول: “لو انتصر محور إسرائيل وأميركا في حرب تموز (2006).. هل كنتم ستتعاملون معنا كما نعاملكم؟”.

ومنذ شهور، تمر لبنان بمرحلة عصيبة إثر تواصل اختلافات جذرية في الرؤى بين التيارت السياسية، خلفت أزمة اقتصادية وسياسية حادة في البلاد.

وتصاعدت حدة الأزمة مع سقوط قتيلين في 30 يونيو/ حزيران الماضي، خلال إطلاق نار في قضاء عاليه بالعاصمة بيروت، بين مناصرين للحزب الاشتراكي ومرافقي وزير شؤون النازحين، صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي.

ويصرّ فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفاؤه، على تحويل قضية أحداث “عاليه” للمجلس العدلي الذي لا تخضع قراراته للطعن والاستئناف.

فيما يتشبث فريق رئيس الحكومة و”الحزب الاشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية” وحلفاؤه بأن يتولى التحقيق القضاء العادي أو العسكري.

وإقليميا، اعتبر نصر الله أن “تراجع الحديث والضجيج الأميركي عن الحرب ضد إيران إنجاز حقيقي وكبير”.

ورأى أن “إيران أثبتت امتلاكها الشجاعة والدليل إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية واحتجاز الناقلة البريطانية”.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي تصاعدا في حدّة التوتر منذ أشهر على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة مؤخرًا.

وعن ذكرى الحرب، رأى أمين عام حزب الله أن “الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان كانت بقرار أميركي، وإسرائيل كانت مجرد أداة”.

وحرب يوليو 2006 هي آخر مواجهة مباشرة بين إسرائيل و”حزب الله”، الموالي لإيران، التي تعتبرها إسرائيل العدو الأول لها.

وانطلقت تلك المواجهة في 12 يوليو واستمرت 34 يوما، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 لبناني، وأكثر من 120 إسرائيليا، وخلفت دمارا ماديا واسعا في لبنان.

الأناضول