حزب الله لم يتوصل بعد إلى هدف الطائرتين الإسرائيليتين والحريري يعتبرهما محاولة لاثارة التوتر

قال حزب الله انه لم يتوصل بعد الى هدف الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن ارسال اسرائيل للطائرتين يهدف الى دفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

قال متحدث باسم جماعة حزب الله اللبنانية الأحد إن الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت "كانتا تستهدفان" مواقع معينة لم يحددها التحقيق حتى الآن.

وقال المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون "الفصل في كل ما يحصل والموقف في الرد على هذا العدوان الغاشم سيتم من خلال الكلمة" التي سيلقيها الأمين العام للحزب حسن نصر الله في وقت لاحق يوم الأحد.

وقال مسؤول في حزب الله لرويترز إن طائرة مسيرة سقطت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض وسببت بعض الأضرار عندما سقطت قبل الفجر قرب المركز الإعلامي للجماعة، في أول حادث من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأحد إن ارسال اسرائيل للطائرتين المسيرتين محاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وقال الحريري في بيان أصدره مكتبه "العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقع الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت قوات إيرانية وفصائل شيعية قرب العاصمة السورية دمشق قال إنها كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيرة هجومية" صوب إسرائيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عضوين في حزب الله ومواطنا إيرانيا قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته "استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر "لا حصانة لإيران في أي مكان. تعمل قواتنا في كل مكان ضد العدوان الإيراني... إذا هم أحد بقتلك، فاقتله أنت أولا".

وفي طهران، ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية أن قائدا كبيرا بالحرس الثوري نفى يوم الأحد إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية بسوريا.

وتعتبر إسرائيل جماعة حزب الله المدعومة من إيران أكبر تهديد عبر حدودها. وخاض الجانبان حربا استمرت شهرا في 2006 أسفرت عن سقوط نحو 1200 قتيل في لبنان معظمهم من المدنيين و158 قتيلا في إسرائيل معظمهم جنود.وشكا لبنان إلى الأمم المتحدة من اختراق طائرات إسرائيلية بشكل منتظم مجاله الجوي في السنوات الأخيرة.

وقال سكان في الضاحية الجنوبية إنهم سمعوا صوت انفجار. وذكر شاهد أن الجيش أغلق الشوارع حيث اشتعل حريق.

وقال متحدث باسم حزب الله للوكالة الوطنية للإعلام "الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي".

وأوضح أن الطائرة الأولى "التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وذكر الجيش اللبناني أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت وأخرى انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت الساعة 0230 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش) مما تسبب في أضرار مادية فقط.

وقال الجيش في بيان "وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة".

ومن المقرر أن يلقي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كلمة تلفزيونية في وقت لاحق يوم الأحد.

وزاد قلق إسرائيل نتيجة تنامي نفوذ إيران خلال الحرب في سوريا المجاورة حيث تقدم طهران وحزب الله دعما عسكريا مهما لدمشق.

وتقول إسرائيل إن قواتها الجوية شنت مئات الهجمات في سوريا ضد ما تصفه بأهداف إيرانية وعمليات نقل أسلحة إلى حزب الله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجمات التي نُفذت في سوريا يوم السبت أحبطت هجوما إيرانيا مزمعا في إسرائيل .

وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في دمشق وقال الجيش إنه دمر معظم الصواريخ الإسرائيلية.

وتختلف الولايات المتحدة وإيران بخصوص برنامج طهران النووي والخليج، حيث تتبادلان الاتهامات بشأن تهديد أمن الممر المائي الاستراتيجي.

وتملك إيران نفوذا واسعا في العراق أيضا.

واتهمت فصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الأربعاء بالوقوف وراء سلسلة من الانفجارات في قواعدها ومستودعاتها في الآونة الأخيرة.

وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان إن الولايات المتحدة سمحت لأربع طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة بصحبة القوات الأمريكية وتنفيذ مهام بالأراضي العراقية.

ولمح رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس إلى احتمال ضلوع إسرائيل في هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق.

