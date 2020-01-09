حزب الله: نعمل على تذليل العقبات لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

لا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول إثر احتجاجات ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

قال مسؤول كبير في حزب الله اللبناني الخميس إن الحزب صاحب القوة والنفوذ يعمل على تذليل العقبات التي تعترض التوصل لاتفاق حول حكومة جديدة يتعين تشكيلها في أقرب وقت لتجنب الانهيار.

ولا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول إثر احتجاجات ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد، تاركا البلاد تصارع أمواج أزمة مالية واقتصادية بدون خطة للإنقاذ.

ودفعت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990 الليرة اللبنانية إلى الهبوط تحت وطأة نقص الدولار والقيود التي فرضتها البنوك على حدود السحب ووقف التحويلات إلى الخارج.

وفي الوقت الذي تتراكم فيه سحب التوتر في سماء المنطقة منذ مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، الحليف الوثيق لحزب الله الشيعي، في هجوم أمريكي الأسبوع الماضي، تزداد المخاطر التي تحدق بلبنان المثقل بالديون. ويقول حزب الله إن من الواجب على حلفاء إيران في المنطقة أن يساعدوا في الثأر والانتقام لمقتل سليماني.

ولكن في إشارة إلى الصراع الإقليمي قال رئيس المجلسِ السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد إنه ما من أحد بما في ذلك حزب الله يريد "حكومة مواجهة" في لبنان ولكن حكومة يمكنها إنقاذ البلاد.

وأضاف السيد "نمارس دورا مهما ومتعبا كثيرا من أجل الوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن لكي نمنع هذا الانهيار ولكي نستطيع أن نضع البلد أمام مسار إنقاذي".

ومضى قائلا "بادرنا ونستمر في المبادرة من أجل تذليل كل العقبات والتعقيدات للوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن".

كما أشار، في معرض حديثه بعد لقاء مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إلى أن الوضع الإقليمي يمثل "حافزا آخر" لتقديم التنازلات.

وقال "الأمور التي تمر في المنطقة بغض النظر عن تفصيلاتها تشكل حافزا آخر إلى ضرورة أن يدفع الجميع لتقديم كل ما يمكن من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة".

ويتمتع حزب الله، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات وتدرجه على قائمة الجماعات الإرهابية، بقدر أكبر من النفوذ في شؤون الدولة اللبنانية منذ فوزه بالأغلبية البرلمانية مع حلفائه السياسيين في عام 2018.

ورشح الحزب، بالاتفاق مع حلفائه السياسيين بمن فيهم الرئيس ميشال عون، حسان دياب الوزير في الحكومة السابقة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل الجهود لإبرام اتفاق مع الحريري، حليف الغرب ودول الخليج العربية.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري وهو شيعي وحليف لحزب الله إن تشكيل الحكومة يصطدم بتعقيدات وإن الوضع في لبنان ينتقل من سيء إلى أسوأ.

وأوضح "الوضع في المنطقة غير جيد على الإطلاق وإن الوضع في لبنان للأسف يتدحرج من سيء إلى أسوأ".

وتراجعت قيمة الليرة مرة أخرى في الأيام الأخيرة في السوق الموازية وقال متعامل إن الدولار كان معروضا بسعر 2400 ليرة يوم الخميس فيما يعني أنها أضعف بنسبة 60٪ من السعر الرسمي وهو 1507.5 ليرة.

وقال يان كوبيس، ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يوم الأربعاء موبخا السياسيين إن بقاء البلاد بلا حكومة هو أمر "يشي بالافتقار للشعور بالمسؤولية على نحو متزايد".