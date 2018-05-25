حزب الله يبدي استعداده للمشاركة في حكومة الحريري

قال حزب الله اللبناني، الجمعة، إنه مستعد للمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيبدأ زعيم تيار المستقبل سعد الحريري مشاوراته، لتشكيلها بعد تكليفه الخميس رسميا من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون.



جاء ذلك على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد رعد خلال حفل تأبين أحد شخصيات الحزب جنوبي لبنان، حيث قال إن "المقاومة اليوم لها موقعها وكتلتها الوازنة في المجلس النيابي، وبدأت تتبين موازين القوى الجديدة في هذا المجلس".



وأضاف رعد "إننا مع المشاركة في الحكومة ومع التعاون مع رئيس الحكومة التي تسميه الأكثرية النيابية على قاعدة أننا نريد تعاونا إيجابيا، ونريد أن يكون البلد متوجها نحو التطور وفق برنامج مخطط له"، وفق ما نقلت دائرة العلاقات العامة للحزب.



ولفت النائب اللبناني إلى أن الحزب اقترح "إعادة إثارة استحداث وزارة للتخطيط تعنى بالتخطيط في كل شأن من شؤون البلاد، حتى تسير الأمور وفق مخطط مرسوم لا وفق مزاج أو ميل أو انتهاز فرصة".



وسيبدأ الحريري الاثنين القادم مشاوراته مع الكتلة النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، سيبدأها بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما صدر الأمانة العامة لرئاسة مجلس النواب.



ويأتي حديث رعد عن مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل العقوبات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، وطالت شخصيات قيادية في مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله.