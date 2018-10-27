حزب الله يتسلم جثث قتلاه في سورية

حزب الله يتسلم جثث 5 من مقاتليه قضوا بكمين في البادية السورية

تسلم حزب الله اللبناني خمسة من قتلاه الذين سقطوا في تدخله في المعارك في سورية

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن "حزب الله" أقام في مدينة بعلبك، مراسم استقبال لخمسة من قتلاه استعاد جثامينهم، كانوا قد قضوا مطلع العام الحالي في كمين في سوريا.

وذكرت الوكالة أن "حزب الله" أقام مراسم الاستقبال في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين في بعلبك، لعناصره الخمسة الذين استعاد جثامينهم بعد ما يقارب العشرة أشهر، حيث كانوا قد قتلوا مطلع العام الحالي في كمين وقع في البادية السورية.

وأشارت إلى أن جميع الجثامين قد شيعت في مسقط رأس أصحابها، باستثناء واحد سيحدد موعد تشييعه في بعلبك لاحقا.

وشارك في موكب التشييع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن، والنائبان علي المقداد وإبراهيم الموسوي، والنائب السابق نوار الساحلي، ووفد قيادة الحزب في منطقة البقاع، ومسؤول العمل البلدي في البقاع حسين النمر، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية ومخاتير وفاعلين سياسيين ودينيين واجتماعيين.