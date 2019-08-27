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حزب الله يخطط لضربة لا تجر اسرائيل الى مواجهة

منشور 27 آب / أغسطس 2019 - 03:59
التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى
التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى

نقلت وكالة انباء رويترز عن مصدرين لم تحدد جنسيتهما بأن "حزب الله" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت.

وافادت المصادر ان ضربة حزب الله المحسوبة ستكون محدودة بحيث لا تستفز اسرائيل وتجرها الى حرب ومواجهة في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل".

وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".


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