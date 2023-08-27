حزب الله يستعرض صاروخ سام-6.. ويؤكد: "الطريق إلى القدس أصبحت معبدة"

بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية في لبنان، نظم حزب الله معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرق البلاد، عرض فيه صواريخ الدفاع الجوي من طراز "سام-6.

ووفقًا لتقرير نُشرته وكالة "إرنا"، افتتح حزب الله متحفًا بعنوان "حكاية الشمس للأرض" في بعلبك، برعاية إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في الحزب، وبحضور مجموعة من العلماء والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والبلدية والجماهير.

يمتد المتحف على مساحة تقدر بـ 10452 متر مربع، ويجسد خريطة لبنان، وتضم المعروضات ما يقرب من 50 آلية عسكرية ومدرعة، تمثل نتاج الغنائم التي حصلت عليها المقاومة الإسلامية منذ العام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحتى تحرير جنوب لبنان في عام 2000.



يضم المتحف أيضًا آليات أخرى تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي خلال الحروب معه، بما في ذلك الحرب في يوليو/تموز 2006، وحتى التحرير الثاني للسلسلة الشرقية وجرود البقاع في عام 2017.

وفي تصريحات سابقة، دعا حزب الله إلى "رفع يد أمريكا ووقف تدخلاتها السلبية في لبنان وإلغاء عقوباتها".

وأكد الحزب على أنه إذا لم يتم وقف هذا التدخل فإن لبنان لن يجد الخلاص.

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، أشار إلى أن المقاومة تغير المعادلات وتفرض معادلات جديدة.

وأوضح أن إسرائيل أصبحت اليوم تواجه تحديات وصعوبات كبيرة وأنها لم تعد تقدر على اتخاذ قرارات بسهولة.

وأشار إلى أن الطريق نحو القدس أصبحت معبدة وأن يوماً ما سيتم الدخول إليها

