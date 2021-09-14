حزب الله يستقبل الخميس 3 ملايين ليتر مازوت ايراني

انهت مليشيا حزب الله اللبناني الاستعدادات اللوجستية والفنية لاستقبال قافلة ​صهاريج المازوت الإيراني التي حطت في ميناء بانياس السوري تمهيدا لنقلها الى مدينة بعلبك اللبنانية

وكان زعيم حزب الله حسن نصرالله اعلن في خطاب عن وصول مادة المازوت لبنان يوم الخميس مشيرا الى ان الباخرة وصلت بانياس يوم الاحد الماضي

3 ملايين ليتر مازوت

وقالت تقارير اعلامية لبنانية إن "قيادة منطقة البقاع في "​حزب الله​" أنهت التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والإدارية، وهيأ قسم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة ​الصهاريج​ التي ستنقل يوم الخميس المقبل مادة ​المازوت​ من مرفأ بانياس إلى ​بعلبك​، والتي سيتراوح عددها ما بين 70 و80 صهريجا بحمولة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين ليتر مازوت".

مسيرة القافلة

وقال موقع "النشرة" أن "القافلة ستمتد نحو 3 كيلومترات، سالكة في مسيرها ما يزيد عن 230 كيلومتراً قبل أن تحط رحالها في بعلبك وجوارها" وسط احتفالات لحزب الله اللبناني في البقاع الشمالي، وعند مدخل بعلبك الجنوبي

نقل المازوت وفق ما اعلن نصرالله

وقالت التقارير انه سيتم تخزين الحمولة في خزانات تابعة لشركة محطات "الأمانة" وبعد ذلك نقلها وتفريغها في خزانات المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على مادة المازوت الإيراني، في مقدمها الهيئات التي أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" ، حسن نصرالله​ وتشمل: ​المستشفيات الحكومية​، دور العجزة والمسنين، دور الأيتام، مؤسسات المياه الرسمية في المحافظات، البلديات التي تتولى استخراج وضخ مياه الشفة من الآبار ضمن نطاقها، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني و​الصليب الأحمر اللبناني​".

نصرالله يشكر سورية

وكان حسن نصرالله شكر الحكومة السورية التي سهلت الحركة في مرفأ بانياس وقامت بتأمين الصهاريج لنقل المشتقات النفطية، معلنا أن "السفينة الأولى بدأت بتفريغ الحمولة وقد تنتهي اليوم من التفريغ على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى البقاع يوم الخميس المقبل، وسيتم النقل الى منطقة بعلبك إلى خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك".