حزب الله يسقط "مسيرة" إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.

خلال نشاط اعتيادي لقوة عسكرية سقطت مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية. لا خشية من تسرب للمعلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2023

وأعلنت وسائل الإعلام الحربي التابعة لـ "حزب الله" في بيانها: "تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "إحدى طائراته المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية خلال أداء مهمة روتينية، وأكد عدم وجود أي مخاوف من تسرب معلومات".

