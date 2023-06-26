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حزب الله يسقط "مسيرة" إسرائيلية جنوب لبنان

تاريخ النشر: 26 حزيران / يونيو 2023 - 12:15
المنطقة الحدودية جنوب لبنان
المنطقة الحدودية جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.

وأعلنت وسائل الإعلام الحربي التابعة لـ "حزب الله" في بيانها: "تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اختراقها الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "إحدى طائراته المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية خلال أداء مهمة روتينية، وأكد عدم وجود أي مخاوف من تسرب معلومات".
 

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