حزب الله يسلم الطائرتين الاسرائيليتين للجيش اللبناني 

بعد تحطم الطائرتين في بيروت، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الجيش الإسرائيلي المنتشر على حدود لبنان من أن الحزب يجهز لرد.

قال مصدر أمني وقناة "المنار" التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجماعة سلمت الجيش اللبناني يوم الجمعة الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت يوم الأحد.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، فيما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض، الأحد الماضي، في أول تطور من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال حزب الله، في بيان سابق، إن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات، وإن خبراء فحصوا الطائرة الأولى، وأوضح أن “الضاحية تعرضت لهجوم من طائرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية”.

وبعد تحطم الطائرتين، حذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله الجيش الإسرائيلي المنتشر على حدود لبنان من أن الحزب يجهز لرد.

واليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في مقابلة مع موقع “العهد” الإخباري التابع لحزب الله، أنّ الجيش اللبناني سيبادر إلى التصدي وإطلاق النار على أي اعتداء إسرائيلي يكون مكشوفا وواضحا، سواء في الجو أو في البر.

وكان الجيش اللبناني قد أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية، الأربعاء.

ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون الاعتداءات على بلاده بمثابة إعلان حرب.

