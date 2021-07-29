حزب الله يطمئن اسرائيل: لن نشن حربا عليكم

طمان حزب الله اللبناني الموالي لايران حكومة الاحتلال الاسرائيلي بانه لن يبادر في شن حرب عليها بعد ان رجحت الاخيرة شن الحزب اللبناني معركة معها هربا من تدهور الاوضاع الداخلية في لبنان وتحميله المسؤولية عن ذلك .

قاسم لاسرائيل: لن نهاجمكم

وقال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم إن حزب الله لن يبادر إلى حرب مع إسرائيل، جاء هذا بعد قلق اسرائيلي على خلفية الأوضاع السياسية والاقتصادية والانهيار الحاصل في لبنان الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى سيطرة حزب الله على هذا البلد ونشوب حرب بينه وبين اسرائيل جاء هذا حسب موقع هيئة البث الاسرائيلي باللغة العربيّة.

ونقلت قناة المنار التابعة للحزب اللبناني عن قاسم قوله "ان الازمة في لبنان لن تقود حزب الله الى شن حرب على اسرائيل لان هذا ليس هدف الحزب. كما شدد قاسم على ان حزب الله لن يريد قلب الموازين في لبنان او السيطرة عليه".

اسرائيل: الحرب لن تكون سهلة

وفي وقت سابق كشف الجيش الإسرائيلي عن تقديراته لقدرات "حزب الله" اللبناني الصاروخية في حال اندلاع الحرب، فيما اعتبر قائد عسكري إسرائيلي أن "الحرب لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في حالة الحرب، سيكون حزب الله اللبناني قادرا على إطلاق 1000 إلى 3000 صاروخ يوميا على الأقل في الأسبوع الأول من الحرب"، لكنه أكد أنه لا يتوقع أن تندلع مثل هذه الحرب قريبا، حيث أن "الأزمات الداخلية التي اندلعت مؤخرا في لبنان تجعل نشوب الحرب أقل احتمالا"، وفق ما جاء في البيان.

وفي السياق عينه، كشف مصدر عسكري كبير في قيادة المنطقة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي، زاد عشرين ضعفا، قائمة المواقع التابعة لحزب الله في لبنان والتي وضعها تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، مؤكدا على أن "القائمة تضم الآن آلاف الأهداف".

يذكر انّ البلاد، التي بات أكثر من سكانها تحت خط الفقر، تشهد منذ أسابيع أزمة اقتصادية وسياسيّة حرجة وتقع على كاهل الحكومة المقبلة الان حين ان تُشكّل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.