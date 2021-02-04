حزب الله يندد بقتل لقمان سليم ويطالب ب"كشف المرتكبين ومعاقبتهم"

ندد حزب الله اللبناني الخميس، بقتل الناشط البارز لقمان سليم الذي يعد من أبرز منتقدي الحزب، ودعا في بيان "الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم".

ودعا حزب الله في البيان إلى "مكافحة الجرائم المتنقلة في ‏أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن ‏والاستقرار الداخلي".

وأفادت مصادر أمنية عدة وعائلة سليم، بالعثور عليه مقتولا في سيارة بجنوب البلاد اليوم الخميس، في أول اغتيال من نوعه منذ سنوات.

وذكر قاض يتابع القضية أن الجثة بها أربع رصاصات في الرأس وواحدة في الظهر، وقال أحد المصادر الأمنية إن هاتف سليم عثر عليه في وقت سابق على جانب طريق في جنوب لبنان.

قتل الناشر والناشط البارز، وهو من أشد منتقدي حزب الله، رميا بالرصاص في سيارته بجنوب لبنان يوم الخميس.

وفتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل سليم، كما طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بتحقيق سريع وشفاف في الحادث.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لقمان سليم بأنه "شهيد" جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، معتبرا ان اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه.

ذكر الحريري في تغريدات على تويتر أن "‏لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".

وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياسيين سنواصل معركة الحرية".

وقال الحريري إن "‏الشجب لم يعد كافياً. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".

فرنسا: "جريمة بشعة"

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس قتل سليم بأنه "جريمة بشعة" وطالبت بتحقيق شفاف.

قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان "فرنسا تطالب بإثبات الحقائق بوضوح وبأن يسهم كل من يستطيع المساهمة في إثبات الحقيقة بكامل طاقته".

وأضافت "تتوقع فرنسا بأن تسمح السلطات اللبنانية وكل المسؤولين اللبنانيين لنظام العدالة بالعمل بشكل فعال وشفاف دون تدخل".

