حزب الله ينقل معداتة للجنوب والحشد يتوعد برد عراقي على اميركا

اعلنت تقارير اعلامية ايرانية بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل فيما اعلن قيادي بارز في الحشد الشعبي ان الرد العراقي على مقتل سليماني والمهندس قريب جدت وذلك بعد قليل من هجمات صاروخية على قواعد اميركية في العراق

حزب الله

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال منذ يومين إن الجبهة الشمالية في إسرائيل غير مهيأة لأي هجوم صاروخي، فيما يلتزم المسؤولين الإسرائيليون الصمت بما يتعلق بالتطورات في إيران والعراق.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله توعد الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن".

الحشد الشعبي

في الاثناء أعلن قائد في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، والآن حان وقت الرد العراقي.

وأكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، الأربعاء، أن الرد العراقي على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لن يقل عن الرد الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ونشر المكتب الإعلامي للخزعلي تغريدة قال فيها: "الرد الإيراني الأول على مقتل القائد الشهيد سليماني، حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على مقتل القائد المهندس".

وأضاف "ولأن العراقيين أصحاب غيرة وشجاعة، فلن يكون ردهم أقل من الرد الإيراني، وهذا وعد"، وختم تغريدته بوسم #جبهةالمقاومةالعراقية.

بدوره، شكر المتحدث الرسمي باسم حركة "النجباء" نصر الشمري، إيران "على مساعدتها العراق باستعادة سيادته وهيبته، عندما استهدفت قواعد قوات الشر الأمريكية المحتلة على أراض مغصوبة من بلدنا ثأرا لضيفنا العزيز الحاج قاسم سليماني".

وحذر الجنود الأمريكيين قائلا: "لا تغمضوا أعينكم فإن ثأر الشهيد أبي مهدي المهندس قادم لا محالة أيضا، وبأياد عراقية حتى يتم إخراج آخر جندي منكم".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.