واشنطن قلقة من تولي "حزب الله" وزارة خدمية في الحكومة اللبنانية

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلاده من تولي “حزب الله”، حقائب وزارية خدمية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقلت قناة الحرة، على موقعها الإلكتروني، عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وثنائه على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة.

وأكد أن “الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله”، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

ومساء الخميس، توصلت القوى السياسية في لبنان إلى تشكيلة حكومية تضم جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون بعد أكثر من 8 أشهر من المشاورات والتعثر.

ومن ضمن الفصائل السياسية، حاز حزب الله اللبناني على ثلاث وزارات بينها الشباب والرياضة، محمد فنيش، والصحة، جميل جبق، وشؤون مجلس النواب محمود قماطي.

وعقب مراسم التوقيع على التشكيلة الوزارية في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أعلن الحريري أن أولى اجتماعات الحكومة ستعقد السبت 2 فبراير/شباط الجاري.

الأناضول