حزب ماكرون يختار مواليا له لخوض انتخابات بلدية باريس

اختار حزب “الجمهورية إلى الأمام” بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد الموالين لماكرون منذ فترة طويلة لخوض انتخابات بلدية باريس العام المقبل.

وفاز بنجامين جريفو (41 عاما) بترشيح الحزب على حساب عالم الرياضيات البارز سيدريك فيلاني، وذلك لخلافة العمدة الاشتراكية آن هيدالجو (60 عامًا) التي تخطط للترشح لولاية ثانية.

وتقبل فيلاني الهزيمة قبل أن يعلن المكتب التنفيذي لحزب الجمهورية إلى الأمام قراره، قائلا إن اختيار جريفو “معروف مسبقا منذ فترة طويلة”.

وواجهت عملية ترشيح الحزب انتقادات باعتبارها غير ديمقراطية، حيث لا يوجد دور للأعضاء العاديين في اختيار المرشحين لمنصب العمدة.

ودعا جريفو، الذي شغل منصبا وزاريا ومنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة حتى استقالته للحصول على ترشيح الحزب لمنصب العمدة، إلى “حملة محترمة، دون أي هجوم شخصي أو حديث مسيء”.

ومن المقرر أن يتنافس حزب ماكرون، الذي تم تشكيله عام 2016، في أول انتخابات محلية له عام 2020. وتشكل المناصب البلدية لبنة أساسية لدى الأحزاب السياسية الفرنسية.

وتعد هيدالجو أبرز اشتراكية لا تزال تحتفظ بمنصب في فرنسا. وحقق حزب سلف ماكرون، فرانسوا أولاند، سلسلة من النتائج الكارثية بما في ذلك فقدان جميع مقاعده الـ30 تقريبا من بين 280 مقعدا في الانتخابات البرلمانية لعام 2017. (د ب أ)