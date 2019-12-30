حزب موراليس يعلن قريبا مرشحه لرئاسة بوليفيا

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الأحد من مقر إقامته في الأرجنتين أن حزبه سيعلن في كانون الثاني/يناير مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بوليفيا.

وسيجتمع قادة تسع مقاطعات بوليفية ومسؤولين اجتماعيين من "الحركة من أجل الاشتراكية" في الأرجنتين التي انتقل إليها موراليس بعد مغادرته البلاد، من أجل انتخاب مرشحي الحزب للرئاسة ونيابة الرئاسة.

وقال موراليس "سنجري انتخابات تمهيدية، وستكون شرعية".

وكان موراليس (60 عاما) أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا وتولى السلطة على مدى حوالى 14 عاما.

واضطر إلى الاستقالة من منصبه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده إثر إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة غير دستورية في انتخابات أثارت تنديدا وواجهت اتهامات بالتزوير.

ومع رحيل موراليس إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، تولت السناتورة اليمينية جانين آنيز الرئاسة بالوكالة، وأعلنت السلطات الجديدة تنظيم انتخابات عامة قريبا لن يسمح لموراليس بالمشاركة فيها. ولم يحدد تاريخ هذه الانتخابات بعد.

وأعرب الرئيس السابق الذي يعتبر أنه كان ضحية "انقلاب" مدعوم من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية، عن ثقته بأن حزبه سيفوز في الانتخابات.

وقال "إنني على قناعة بأننا سنفوز في الانتخابات المقبلة. لن أكون مرشحا لكن يحق لي العمل في السياسة".

وأوضح موراليس أنه لم يقرر بعد إن كان سيعود إلى بوليفيا للإدلاء بصوته.

وقد يتم توقيفه في حال عودته بعدما أصدرت النيابة العامة البوليفية في 18 كانون الأول/ديسمبر مذكرة توقيف بحقه في إطار تحقيق مفتوح بتهمتي "إثارة الفتنة" و"الإرهاب". (أ ف ب)