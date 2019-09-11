حساب "العهد الجديد" يكشف عن سجن سري بأحد قصور ابن سلمان

كشف حساب "العهد الجديد" المشهور بتسريب معلومات سرية عن المملكة العربية السعودية على موقع التواصل "تويتر"، بأن ولي العهد محمد بن سلمان بصدد تدشين سجن سري في أحد قصوره.

وقال الحساب إن السجن سيدشن في قصر السلام في جدة، مضيفا أن السجن سيتكون من عشرة أدوار أسفل القصر.

وحسب الحساب، فإن السجن الجديد "سيشهد أحداثا شبيهة بأحداث الريتز، وينوي ابن سلمان أن يشرف بنفسه على عمليات التحقيق والتعذيب".



سيصبح في قصر السلام سجن سري، حيث يتم الآن بناء عشرة أدوار تحت القصر، ستكون بعضها زنازين فردية وسجون سرية معتمة، بغية أن يشهد هذا السجن أحداثاً شبيهة بأحداث الريتز، وينوي ابن سلمان أن يشرف بنفسه (يتلذذ) على عمليات التحقيق والتعذيب.

وتعرّض قصر السلام في العاشر من تموز 2017 إلى هجوم ومحاولة اقتحام أدت إلى مقتل رجلي أمن.