الأمين العام لحزب الله: 4 دوافع لعدوان نتنياهو على غزة

حدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، 4 دوافع تقف وراء قيام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن عدوان على غزة اسفر عن سقوط 34 شهيدا حتى اللحظة

وقال نصرالله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين ان حسابات رئيس الحكومة الاسرائيلية كانت فاشلة مشيرا الى ان حركة الجهاد الاسلامي نسقت مع حركة حماس في عملياتها وقال "وصول الصواريخ إلى جنوب تل أبيب وإلى القدس أربك الاحتلال".

نصرالله يكشف مخططات نتنياهو في العدوان على غزة

وقال نصرالله ان 4 اهداف تقف وراء العدوان الاسرائيلي الذي امر به نتنياهو وهي

استعادة الردع وترميمه

الهروب من المأزق الداخلي

معالجة التفكك في ائتلافه الحكومي

تحسين وضعه السياسي والانتخابي

وقال نصر الله معزيا عائلات الشهداء في غزة ان "حسابات نتنياهو كانت فاشلة حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الاسلامي وتحييد باقي الفصائل الفلسطينية واحداث الفتنة في بيئة المقاومة، وضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتفكيك القيادة المباشرة للقوة الصاروخية".

وقال ان نتنياهو يظن انه سيتم القضاء على القيادة العسكرية للجهاد الاسلامي وترميم الردع مع غزة وعودة سياسة الاغتيالات وتوجيه رسائل الى حزب الله في لبنان

وثمن نصرالله ان "التعاطي الهادئ" لقيادة الجهاد الاسلامي الذين بادروا الى الاتصال بقيادة حماس وبقية الفصائل حتى يكون الموقف السياسي والعسكري في غزة موحدا في مواجهة المخطط الاسرائيلي".