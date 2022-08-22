حسن نصر الله: تهديدات اسرائيل لا قيمة لها

اكد زعيم تنظيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ان تهديدات اسرائيل لا ثيمة لها ، وقال في كلمة بثتها وسائل الاعلام مساء الاثنين بشأن ترسيم الحدود البحرية: "نسمع تهديدات إسرائيل، وكل التهديدات لا قيمة لها".

واعتبر نصر الله، الذي كان يتحدث في مهرجان لمناسبة الذكرى الاربعين لتاسيس حزب الله إن "انتصار عام 2000 أنهى مشروع إسرائيل الكبرى وأسقط الجيش الذي لا يقهر"

وقال أنّ "من نتائج الصمود الأسطوري في حرب تموز، إسقاط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وإنهاء مشروع إسرائيل العظمى، ودخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النفط والغاز".

وفيما يتعلق بالملف السوري اكد زعيم حزب الله أن "سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض الاستسلام للشروط الإسرائيلية"، وقال إنه "يوماً بعد يوم نزداد قناعة بصحة خيارنا وقرارنا بالذهاب إلى سوريا"، مشدداً على أنه "إذا تعرضت سوريا لأي موجة جديدة مشابهة فلن نتردد في الحضور في ميادين المواجهة".

وقال: "من واجبنا أن نشكر الاخوة في سوريا خلال 40 عاماً وقفوا إلى جانبنا وفتحوا لنا الأبواب وأمّنوا لنا الحماية السياسية والدبلوماسية والأمنية وهذا يجب أن تشكر عليه سوريا وقيادتها".

وتوجه نصر الله إلى الجيل الجديد بالقول: "نراهن عليكم فأنتم الذين ستحملون الراية وتحققون أحلام الشهداء وعلى أكتافكم يحفظ التحرير ويبنى الوطن".