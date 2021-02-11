تفاصيل لقاء حسين الشيخ بـ مروان البرغوثي

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ يوم الخميس عن تفاصيل لقائه بالقائد البارز في الحركة مروان البرغوثي المعتقل في سجن "هداريم" الإسرائيلي بطلب من حركة "فتح".

وقال الشيخ في تصريح صحفي إنّ البرغوثي أكّد له على "ضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وإنجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش"، مطالبًا بأن يتمّ اختيار قائمة فتح في الانتخابات "وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافيا وجيليا وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين".

لقاء اخوي صادق

ونقل عن البرغوثي دعوته إلى "الدخول في حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة، وانخراط الجميع فيه؛ بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح"، مؤكّدًا على أهمّية "التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية".

تصريح صحفي من معالي الوزير حسين الشيخ حول زيارته لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي اليوم. pic.twitter.com/ZO9h7RPMxB — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 11, 2021

وأشار عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" إلى أنّه بحث مع البرغوثي خلال اللقاء الذي جرى بموافقة إسرائيلية في سجن "هداريم" المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث أجريا دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، وحمل له رسالة من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح".

كما نقل عن البرغوثي ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة، ودعوته لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية

اسرى يرفضون الزيارة

في الاثناء قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "فتح" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن عضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، زار اليوم، الخميس، الأسير القيادي في الحركة مروان البرغوثي في سجنه، وعرض عليه الانسحاب من المشهد الانتخابي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئات التنظيمية المنتخبة من حركة "فتح" في معتقلات: رامون، النقب، عوفز، مجدو، شطة، هداريم، قالت صحيفة العربي الجديد القطرية انها تملك نسخة منه، فقد قال الأسرى: "فوجئنا من هرولة البعض من أصحاب المصالح والمرتبطة بالفئة المتنفذة المتمسكة بمناصبها ومصالحها باحثة لاهثة ساعية وراء صفقات تضمن بقاءهم وحضورهم على الساحة".

وأوضح البيان أن الشيخ زار سجن هداريم والتقى بالأسير مروان البرغوثي، عارضاً عليه صفقة الانسحاب من المشهد الانتخابي.

رأى الأسرى، في بيانهم، "في هذا المسعى من قبل القيادة الفلسطينية انحدارًا آخر واضمحلالاً في التفكير، وتقزيم المسائل وشخصنتها، فكان الأولى ابتكار الحلول لمعضلة وضعوا الأسرى والشعب الفلسطيني أمامها، حسب تعهداتهم مع الأطراف التي يتحدثون معها، لا البحث عن سبل بقائهم على كراسيهم".

ووفق مزاعم الصحيفة فقد قال أسرى "فتح": "إن كان حسين الشيخ والقيادة مجتمعة يرون مصلحة الحركة من منظورهم الضيق الشخصي، فإننا نؤكد أننا نضع مصلحة الحركة الأم فوق كل اعتبار، وإننا ماضون على النهج العرفاتي (الرئيس الراحل ياسر عرفات)، الذي يضع الأمور في نصابها، لذا سيكون لنا موقف واضح ومحدد بناءً على مصلحة الحركة والقضية لا المصلحة الشخصية التي تحرك البعض من القيادة" .

وأكد الأسرى احترامهم لشخص القائد مروان البرغوثي وما يمثله، وقالوا: "لكن نتحفظ على اختزال دور الأسرى بشخص كائناً من كان، وإن الهيئات التنظيمية المنتخبة هي من تمثل أبناء الحركة في السجون، هذا القطاع من الأسرى لم يمثله مروان بقدر ما أنه ممثل من قبل هيئات تنظيمية منتخبة".

زيارة نادرة

اكدت مصادر اعلامية فلسطينية واسرائيلية ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، زار اليوم الخميس معتقل "هداريم" الإسرائيلي للقاء الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي.

وكانت قناة "كان" العبرية، كشفت أن إسرائيل سمحت لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بزيارة البرغوثي، وذلك على خلفية إجراء الانتخابات الفلسطينية.

ونقل مراسل القناة للشؤون العربية غال بيرجر، عن مصادر فلسطينية قولها: إن "الشيخ سيحاول إقناع البرغوثي بعدم الترشح بقائمة مستقلة والتأثير على قائمة فتح في الانتخابات القادمة وأن لا يرشح نفسه للرئاسة أمام محمود عباس".



وأشارت القناة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية التسريبات بأن البرغوثي ينوي ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة.

اهداف زيارة الشيخ للبرغوثي

وتأتي زيارة الشيخ لمروان البرغوثي، قبل يومين من عقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" بعد غد السبت، اجتماعاً لبحث قائمتها الانتخابية، لذا كان من الضروري لقاء مروان البرغوثي للتباحث معه حول قائمة "فتح" الرسمية.

حول الهدف من الزيارة، تشير المصادر المقربة من البرغوثي إلى أنّ "حسين الشيخ يعتزم إقناع الأخير بعدم ترشيح نفسه للانتخابات بقائمة منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة "فتح"، حفاظاً على وحدة الحركة".

وبحسب المصادر، فإنّ "لقاء البرغوثي لا يتعلق بوجوده في مكان متقدم على قائمة حركة "فتح"، بل إنه يريد أن يكون له حق الفيتو في كل الأسماء التي تتضمها القائمة الرسمية ومواقع هذه الأسماء، وهذه نقطة الخلاف الكبيرة التي من الممكن أن تجعل البرغوثي يذهب بقائمة انتخابية تضم قيادات فتحاوية إلى جانب القائمة الرسمية للحركة".

حركة فتح تعلق

علّقت حركة "فتح"، اليوم الخميس، على زيارة عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة لإذاعة "صوت القدس"، "من الطبيعي أن يتم التشاور مع القائد مروان البرغوثي بما له رأي فيما يتعلق بالمرحلة الحالية واقتراب الانتخابات".

"الحوارات والمشاورات مستمرة في حركة فتح حيث تسعى أن تكون قائمة حركة فتح قائمة موحدة".

وتابع: "بعد انتظار صدور المراسيم ليس هناك أي إشكالية، لاسيما بعد التوافق والاتفاق في القاهرة والذي فتح بارقة أمل أمام استمرار بذل الجهود لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة كل التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وأردف: "اليوم يوجد لدينا فرصة لإنهاء الانقسام، فلا خيار لنا سوى إجراء الانتخابات، وهناك آمال كبيرة لإتمامها، ولدينا ثقة كبيرة في شعبنا الفلسطيني ومصلحة الشعب اليوم إجراء الانتخابات فهي حق وطني وشرعي وسنحترم النتائج مهما كانت".

قرارات المجلس الثوري

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب قد اجتمع، قبل أكثر من أسبوعين، بمحامي البرغوثي إلياس صباغ، وأطلعه على جهوده في التقريب بين حركتي "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام، وسلسلة اللقاءات التي قام بها سواء في إسطنبول التركية في سبتمبر/ أيلول 2020، حيث جرى اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، أو في لقائهم عبر "الفيديو كونفرنس" بين رام الله وبيروت، وغيرها من اللقاءات التي مهّدت الطريق لإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتالي.

وتفيد مصادر من حركة "فتح" بأنّ البرغوثي تلقى، خلال الأسبوعين الماضيين، رسالة عبر محاميه من حركة "فتح" بأنّ أي ترشح له للمجلس التشريعي أو الرئاسة يجب أن يكون من خلالها.

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