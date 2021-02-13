حسين الشيخ يلتقي بالاسير كريم يونس

اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إنه تشاور مع عضو مركزية فتح، الأسير كريم يونس، في إطار التحضيرات للانتخابات المقبلة.

ياتي هذا اللقاء بعد ايام من اجتماع بين الشيخ والاسير مروان البرغوثي بشان التنسيق للانتخابات الفلسطينية وتوحيد موقف الحركة

وكتب الشيخ على صفحته في تويتر، اليوم السبت: "في اطار التحضير الحركي للانتخابات القادمة تشاورت مع الأخ القائد الأسير عضو اللجنة المركزية كريم يونس، ووضعته في صورة آخر التطورات وتوجهات حركة فتح في هذا الاستحقاق الديمقراطي القادم".

في اطار التحضير الحركي للانتخابات القادمه تشاورت مع الاخ القائد الاسير عضو اللجنة المركزية كريم يونس ووضعته في صورة اخر التطورات وتوجهات حركة فتح في هذا الاستحقاق الديمقراطي القادم ، واكدنا على وحدة الحركة وتماسكها وخوضها الانتخابات واحده موحده لاستكمال قيادتها للمشروع الوطني . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 13, 2021

وأضاف: "أكدنا على وحدة الحركة وتماسكها وخوضها الانتخابات واحدة موحدة لاستكمال قيادتها للمشروع الوطني".

الأسير كريم يونس من مواليد بلدة عارة داخل الخط الأخضر عام 1958، معتقل منذ 38 سنة، ويقضي حُكمًا بالسجن 40 سنة، يقبع الآن في معتقل "ريمون"، وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ التقى قبل يومين، الأسير مروان البرغوثي في سجن "هداريم"، لبحث ترتيبات تتعلق بالانتخابات.

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