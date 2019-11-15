حشودات عسكرية لكوريا الشمالية قرب حدود جارتها الجنوبية

قالت مجموعة أمريكية خاصة بجمع وتحليل المعلومات حول كوريا الشمالية، إن صورا التقطتها أقمار صناعية أظهرت 80 مقاتلة وقاذفة قنابل وطائرات أخرى حربية تابعة لكوريا الشمالية، تتمركز قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت مجموعة "38 North" التابعة للجامعة الأمريكية "جونسون هوبكينس"، أن "الحشود العسكرية لكوريا الشمالية تتمزرك في مطار مدينة وونسان الساحلية بالقرب من كوريا الجنوبية"، مضيفة أن "الصور تم التقاطها يومي 11 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".



وأشارت المجموعة إلى أن الصور تظهر طائرات مقاتلة وطائرات نقل، متمركزة جنبا إلى جنب في كامل مدرجات مطار "وونسان" ومساحته، مرجحة أن تكون كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض كبير لسلاح الجو في المدينة بمشاركة زعيمها كيم جونغ أون.

وكان حرس الحدود الياباني ذكر الشهر الماضي، أن صاروخا أطلق من كوريا الشمالية وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأكدت كوريا الجنوبية النبأ، وقالت قيادة أركان الجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تحدد طبيعته باتجاه البحر من جهة الشرق"، مضيفة أن "الجيش يبقى على جاهزيته بينما هو يتابع الوضع".