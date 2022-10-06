حشود أوكرانية على حدود "زابوروجيه".. وخبراء بريطانيون يدربون مقاتلين للسيطرة على المحطة الكهروذرية

أكد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، التابعة ل"روسيا"، أن القوات الأوكرانية تحشد أعداد كبيرة من مقاتليها، على خط المواجهة في المقاطعة، وأن خبراء بريطانيين يدربون نخبة من تلك القوات على احتلال المحطة الكهروذرية في المنطقة.

وقال روغوف: "على الرغم من الخسائر العالية في صفوف القوات الأوكرانية، إلا أن الجيش الأوكراني يحافظ على إمكانياته الهجومية على خطوط التماس في "زابوروجيه" ".

وأشار روغوف، إلى أن البريطانيين يشرفون على كامل تحركات القوات الأوكرانية في "زابوروجيه".

وأضاف: "لا يحدث أي عمل عسكري واحد، ولا سيما الأعمال الرئيسية الأساسية، دون موافقة البريطانيين أو بدون قيادتهم. قد يبدو غريبا أن الأمريكيين يشغلون هناك مكانة أقل، وبعدهم يأتي الكنديون والبولنديون، ومن بعد ذلك الأشخاص من غرب أوكرانيا، بما في ذلك من لفوف وترنوبل وإيفانو فرانكوفسك".

وشدد روغوف على أن الجيش الأوكراني، حشد في الوقت الراهن على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، قوات ومعدات وأفراد تفوق في عددها بكثير كل ما تم حشده خلال كل فترة العملية العسكرية الخاصة. وقال: "عدد أسلحة وأفراد القوات الأوكرانية في المنطقة يثير الدهشة فعلا".

قصف روسي على زابوروجيه

من جانبه قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيه الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم الخميس، إن قصفاً روسياً استهدف المنطقة أثناء الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية أدى أيضا إلى اندلاع حرائق ووقوع ضحايا.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل اثنين على الأقل خلال الليل وتسبب في تهدم أو تدمير عدة مبان سكنية واندلاع حرائق واسعة النطاق.

وكتب على تطبيق "تليغرام": "توفيت امرأة في القصف، ومات شخص آخر في الطريق إلى المستشفى جراء سبع ضربات روسية.. لا يزال خمسة على الأقل أسفل أنقاض المباني. تم إنقاذ الكثير من الناس من بينهم طفلة في الثالثة تتلقى الرعاية المطلوبة. عمليات الإنقاذ مستمرة".

روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية

وزابوريجيه واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهو ما تقول أوكرانيا إنها لن تقبل أبدا "الاستيلاء غير القانوني على أراضيها بالقوة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنّ قوّاته تمكّنت من استعادة قرى عديدة ممّا يسمّى بـ"مناطق الاستفتاء المزيّف في خيرسون".

وميدانيا، قال حاكم منطقة كييف إنّ ستَّ طائرات مسيّرة ضربت مبنىً في بيلا تسيركفا الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوبي العاصمة كييف.

مسيرات إيرانية

وأفاد مسؤولون محلّيون أنّ طائرات مسيّرة إيرانيةَ الصنع تُعرف غالباً باسم "الطائرات المسيّرة الانتحارية" وجّهت ضربات متعدّدة على البلدة، وتسبّبت في عدّة حرائق. وقد هرع العشرات من رجال الإطفاء لإخمادها.

وكان الرئيس الروسي بوتين أكد أمس الأربعاء أن الوضع العسكري سيستقر في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو مؤخرا على الرغم من الانتكاسات التي تواجهها القوات الروسية امام تقدم الجيش الاوكراني.

وقبل ساعات من ذلك أعلنت كييف أنها تتقدم في لوغانسك في شرق البلاد بعد تحقيق مكاسب في خيرسون في الجنوب وفي خاركيف في الشمال الشرقي.

وقال بوتين "نفترض أن الوضع سيستقر وأننا سنتمكن من تطوير هذه المناطق بشكل سلمي"، علمًا أنه أصدر في 21 سبتمبر امرًا بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط سعيًا لتغيير الوضع على الجبهة.

ووقع بوتين الأربعاء مرسومًا تستحوذ بموجبه روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا.

وعلى الرغم من تراجع قواته، وقع فلاديمير بوتين أيضًا قانون ضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي حتلها جزئيًا.