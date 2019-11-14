حشود تشيع جثمان داعية سعودي توفي في السجن

شيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن، بعد 3 سنوات على اعتقاله.

وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.

وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع.

يذكر أن الشيخ فهد القاضي (64 عاما) تخرج من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بعض أقاربه إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة، توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.

جنازة الشيخ فهد القاضي تغمده الله بواسع

رحمته pic.twitter.com/eUSXXv6B8p — جبل سنجار (@aty7RDpY1T6AOn2) ١٣ نوفمبر ٢٠١٩