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حصاد الدم.. 258 شهيدا و17 الف جريح خلال عام من "مسيرات العودة" في غزة

حصاد الدم.. 258 شهيدا و17 الف جريح خلال عام من "مسيرات العودة" في غزة
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