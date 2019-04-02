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حصاد الشاي في الهند
حصاد الشاي في الهند
2.5
5
نشر 02 نيسان/إبريل 2019 - 05:17 بتوقيت جرينتش
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عمال ومزارعون هنود يجنون محصول أوراق الشاي في منطقة جوهبور في ولاية آسام الشرقية، التي تشتهر بهذا الشراب، حيث يسمى أحد أنواع الشاي الشهير باسمها
Array
2.5
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لينكد إن
بينترست
ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
ريديت
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