حصيلة إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 35 ألفا

سجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا على مدى الأسبوع الماضي.

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية 35 ألف حالة يوم الجمعة فيما تكافح المملكة للسيطرة على الزيادة في حالات العدوى الجديدة.

وقال مسؤولون إنه تم رصد 1701 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 35432 إصابة. وسجلت المملكة 1500 حالة في المتوسط يوميا على مدى الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من زيادة عدد الإصابات الجديدة فإن حصيلة الوفيات في المملكة لا تزال منخفضة نسبيا وزادت عشر وفيات يوم الجمعة لتصل إلى 299 وفاة.

