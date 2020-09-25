حصيلة قياسية جديدة: أكثر من 7500 إصابة بكورونا في إسرائيل

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

أعلنت إسرائيل صباح الجمعة، تسجيل 7 آلاف و527 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ مارس/ آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 214 ألفاً و458؛ منها 1378 وفيات، و152 ألفا و294 حالة تعاف.

وأضافت أن 669 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و246 في حالة متوسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن 167 مصابا على أجهزة تنفس صناعي.

ولم يسبق لإسرائيل أن سجلت مثل هذا العدد الكبير من الإصابات خلال يوم واحد، إذ سجلت في الأيام الأخيرة إصابات تراوحت ما بين 6 آلاف و800 و6 آلاف و900 حالة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.

ويبدأ الإغلاق من بعد ظهر الجمعة، ويستمر حتى 11 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

