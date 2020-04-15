حصيلة وفيات فيروس كورونا بأمريكا تتجاوز 25 ألفا

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 25000 ألف حالة وفاة، وفقاً لإحصاء أصدرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حيث لا تزال البلاد هي الأكثر تضرراً من الوباء.

وأكدت الولايات المتحدة أنها سجلت أكثر من 598 ألفا وستمائة حالة إصابة، على الرغم من أن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص اختبارات الكشف عن الفيروس.

وعلى الصعيد العالمي، فإن هناك أكثر من مليون و978 ألفا وسبعمائة حالة إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أكثر من 125 ألف حالة وفاة. ( د ب أ)