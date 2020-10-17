حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز 30 ألفاً

كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأربعاء فرض قيود موقتة على حركة التنقل من والى خمس مدن أبرزها طهران، العاصمة الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية السبت أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية تخطّت ثلاثين ألفا.

وأفادت المتحدّثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن "تسجيل 253 حالة وفاة جديدة على مدى 24 ساعة مضت"، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وتابعت المتحدثة إن مجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض في البلاد حتى اليوم بلغ 30 ألفا و123.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأربعاء فرض قيود موقتة على حركة التنقل من والى خمس مدن أبرزها طهران، العاصمة الإيرانية التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة.

وأعلنت سادات لاري أن حصيلة الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغت أربعة آلاف و103، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت في البلاد إلى حد الآن إلى 526 ألفا و490.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن سادات لاري "ارتياحها لتعافي 423 ألفا و921 شخصا من المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية"، وإعلانها أن "4721 شخصا من هؤلاء المرضى يخضعون حاليا للرعاية الطبية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج".

