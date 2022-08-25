حضور مرسيل خليفة وغياب دلال أبو آمنه

قد لا يجيد النائب خليل عطية كثرة الكلام و»طق الحكي»، لكنه صاحب فعل، يسعى للخدمة، وانتقاء عناوينه بذكاء، بالمقارنة مع كثير ممن يجيدون «فهلوة» الحكي، بلا فعل يمكن تسجيله لهم على المستويين الوطني والمحلي.

لقد أثبت النائب ابن المخيم أنه في الطليعة فهماً وعملاً، معبرا عن انحياز الأردنيين لقضية فلسطين وشعبها وقضيتها، بالملموس وبالواقع، ولهذا تم اختياره ليكون راعياً لحفل مرسيل خليفة اللبناني الأصل، فناً وولاء، وطنياً وقومياً ولفلسطين بروح تقدمية عصرية أخاذة، ومعه الفنانة الفلسطينية المبدعة ابنة الناصرة دلال ابو امنه، لتنشد الأغاني الشعبية التراثية، نجحت في إحيائها وعصرنتها، وفق تقاليد وتراث كل مدينة ومنطقة من فلسطين، بروح كفاحية عميقة الولاء، مسكونة بدوافع الحفاظ على التراث التقليدي الفلسطيني، رفضاً للأسرلة والصهينة والعبرنة والتهويد، بعزيمة التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، والقومية العربية، ومعهما الأديب والشاعر اللبناني الإعلامي المتفوق زاهي وهبة.

مع الأسف ستغيب دلال أبو آمنه عن حفل جامعة عمان وصالة الأرينا لوفاة والدها غازي أبو آمنه قبل ثلاثة أيام، وبذلك خسر الأردنيون متعة الاستماع للموهبة الفلسطينية الأكثر حضوراً في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، في مواجهة برامج ومشاريع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.

نجحت دلال أبو آمنه في مهرجاني جرش والفحيص، ولهذا تم اختيارها من قبل نادي الهلال المقدسي لرعاية الأيتام، لتكون في الحفل المميز يوم 26/8/2022، وتتبرع هي ومرسيل خليفة وزاهي وهبة وجامعة عمان الأهلية، في تقديم الحفل بلا مكافآت مالية لهم تضامناً مع فلسطين وكفاح شعبها عبر دعم نادي الهلال المقدسي، وهو عمل وإنجاز يُسجل للنائب خليل عطية، راعي مهرجان جامعة عمان الأهلية لصالح النادي المقدسي.

أعلنت دلال أبو آمنه اعتذارها عن المشاركة بسبب الحدث الطارئ لرحيل والدها، وقالت لنا:

أولاً وجهت الشكر للقائمين على المهرجان، لاختيارهم لها رغم مشاركتها القريبة في مهرجاني جرش والفحيص.

ثانياً وجهت التقدير والعرفان للشعب الأردني الذي تجاوب معها، ورحب بها وانحاز لها استجابة لنتائج و أداء المهرجانين، وهذا النجاح هو سبب ترشيحها للمهرجان الثالث في جامعة عمان الأهلية، وبسبب ما تؤديه من أغانٍ وطنية موجهة جعلت الأردنيين يزدادون محبة وتقديراً لأدائها، تعبيراً عن انحيازهم للفلسطينيين بهدف تعزيز صمودهم على أرض وطنهم، ودعم نضالهم من أجل استعادة كامل حقوقهم في المساواة والاستقلال والعودة.

ثالثاً تشكر كل من تعاطف معها، وقدم لها واجب العزاء من الأردنيين لوفاة والدها، وتفهمهم لقرار اعتذارها عن المشاركة في المهرجان، مع قامة فنية لبنانية وعربية كبيرة وظف أهم الأشعار والكلمات لصالح فلسطين.

قيادات المجتمع العربي الفلسطيني من أبناء الجليل والكرمل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة : القائد الوطني محمد بركة، والنائب سامي أبو شحادة، والنائب أحمد الطيبي، والعديد ممن يتطلع لعمان باعتبارها رئة مفتوحة لكل ما هو وطني وقومي، مشدودين لحضور مرسيل خليفة، اللبناني العربي الفلسطيني القومي الأصيل، ونحن إذ نرحب بهم في بلدنا، ونقدم العزاء للدكتورة دلال أبو آمنه، نثق بوعدها أنها ستؤدي ذلك بمهرجانات مستقبلية تليق بالعاصمة الأردنية، وبمدى محبتنا لفلسطين وشعبها ومناضليها.

حمادة فراعنة - الدستور