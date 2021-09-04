حظر تجول شامل لاحتواء نزاع عشائري وسط العراق

فرضت السلطات السبت، حظرا شاملا للتجول في بلدة الاسكندرية بمحفاظة بابل وسط العراق لاحتواء نزاع عشائري مسلح اندلع إثر مقتل شخصين "بطريقة بشعة".

وأعلن المكتب الإعلامي لمحافظ بابل، في بيان، إن "المحافظ وجّه بفرض حظر شامل للتجوال في بلدة الإسكندرية حتى إشعار أخر".

ويأتي القرار بعد اندلاع نزاع عشائري مسلح في البلدة على خلفية مقتل شخصين وإصابة آخر إثر شجار بأحد الأسواق.

وقال ضابط في شرطة محافظة بابل، لمراسل الأناضول، إن "قرار فرض حظر للتجوال جاء بعد دخول مئات المسلحين من عشيرة الجنابيين الذي ينتمي اليهما الضحيتين إلى الإسكندرية لمهاجمة منازل عشيرة الجبور التي ينتمي إليها الجاني".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن "مسلحي عشيرة الجنابيين أضرموا النيران في محال تجارية ومنازل تعود ملكيتها إلى قبيلة الجبور".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان السبت، إن قواتها تمكنت من القبض على الجاني، وإحالته إلى القضاء.

وتشهد المحافظات الجنوبية تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الاسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.